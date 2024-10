PFF Grading Scale

WEEK @ TEAM OVER OFF PASS PBLK RECV RUN RBLK DEF RDEF TACK PRSH COV SPEC 1​ Florida Atlantic 68.5​ 60.5​ 48.0​ 80.8​ 51.0​ 64.1​ 67.7​ 70.5​ 70.6​ 78.0​ 75.9​ 71.3​ 60​ 2​ @ Maryland 73.4​ 65.8​ 72.0​ 25.1​ 65.8​ 77.1​ 60.1​ 70.8​ 82.1​ 72.4​ 60.9​ 62.1​ 66​ 3​ Prairie View A&M 85.5​ 74.6​ 72.1​ 82.4​ 65.9​ 73.2​ 70.6​ 82.1​ 86.7​ 81.2​ 72.1​ 77.2​ 63​ 4​ @ Boston College 66.5​ 65.1​ 66.5​ 50.1​ 65.7​ 74.2​ 49.7​ 63.2​ 73.6​ 48.4​ 58.2​ 50.1​ 57​ 5​ Ohio State 61.2​ 63.6​ 68.9​ 15.0​ 67.8​ 69.6​ 57.1​ 57.3​ 59.5​ 49.8​ 56.0​ 56.7​ 65​

POS PLAYER SNAPS SNAP SHARE OFF PASS PBLK RUN RBLK TE-R Brennan Parachek 27 53% 82.1 88.2 72.7 58.9 HB Kay'Ron Lynch-Adams 23 45% 78.7 55.9 13.8 82.3 58.6 LWR Nick Marsh 21 41% 76.1 74.7 60.7 RWR Jaelen Smith 6 12% 72.1 69.6 60 LWR Jaron Glover 26 51% 69.3 68.2 61.6 SRWR Aziah Johnson 20 39% 65.5 64.6 61.3 LG Luke Newman 39 76% 65.2 42.7 69.3 HB Makhi Frazier 3 6% 65 76.6 C Tanner Miller 39 76% 64.7 63.7 63.3 QB Aidan Chiles 39 76% 62.4 70.4 51.8 60 QB Tommy Schuster 12 24% 61.7 61.1 60 HB Nate Carter 20 39% 61.2 56.4 78.5 60.4 60 LG Andrew Dennis 3 6% 60 0 HB Joseph Martinez 2 4% 59.7 58.7 SRWR Zach Gillespie 1 2% 59.4 60 HB Brandon Tullis 3 6% 58 60 58.6 RWR Montorie Foster Jr. 45 88% 57.5 58 53.7 FB Jay Coyne 3 6% 57.3 60 56.9 C Cooper Terpstra 12 24% 57.1 32.5 59.9 LWR Jack Yanachik 6 12% 56.1 56.8 60 RG Brandon Baldwin 39 76% 55 44.9 55.1 TE-R Jack Velling 31 61% 53.4 49.6 72.4 59.9 LT Rakeem Johnson 44 86% 51.7 29.3 57.6 RT Ashton Lepo 48 94% 48.1 5.3 63.5 FB Tyneil Hopper 5 10% 47.8 56.3 49.7 TE-L Ademola Faleye 13 25% 44.2 45.3 57.7 LT Rustin Young 19 37% 40.4 0 63 RG Dallas Fincher 12 24% 33.3 0 39.8

POS PLAYER SNAPS SNAP SHARE DEF RDEF TACK PRSH COV MLB Jordan Turner 49​ 64%​ 90.5​ 82.5​ 83.0​ 54.6​ 90.0​ DRT Ru'Quan Buckley 14​ 18%​ 82.9​ 80.5​ 69.7​ 64.4​ MLB Marcellius Pulliam 14​ 18%​ 69.9​ 70.6​ 74.3​ 59.6​ 62.5​ MLB Sam Edwards 12​ 16%​ 69.7​ 69.3​ 75.8​ 62.2​ DLE Jalen Thompson 29​ 38%​ 67.9​ 57.9​ 72.4​ 60.0​ DRE Quindarius Dunnigan 27​ 35%​ 67.7​ 72.8​ 71.5​ 54.6​ LCB Andrew Brinson IV 15​ 19%​ 66.0​ 61.0​ 74.2​ 65.4​ FS Justin Denson Jr. 29​ 38%​ 62.7​ 58.6​ 50.1​ 64.8​ SS Jaylen Thompson 18​ 23%​ 62.4​ 58.1​ 52.9​ 59.6​ 65.6​ WLB Darius Snow 4​ 5%​ 61.5​ 60.0​ 60.0​ RCB Ed Woods 62​ 81%​ 61.4​ 68.1​ 78.2​ 58.3​ 59.7​ SCB Angelo Grose 24​ 31%​ 60.6​ 66.2​ 54.3​ 58.3​ ROLB Khris Bogle 39​ 51%​ 60.4​ 69.5​ 52.2​ 62.3​ DLT Alex VanSumeren 29​ 38%​ 59.6​ 61.5​ 72.8​ 56.1​ MLB Cal Haladay 46​ 60%​ 59.5​ 45.5​ 81.6​ 56.9​ 69.3​ SS Nikai Martinez 65​ 84%​ 59.4​ 53.2​ 31.2​ 82.4​ 57.1​ SCB Brandon Lewis 12​ 16%​ 59.2​ 69.5​ 75.1​ 53.4​ RCB Jeremiah Hughes 15​ 19%​ 58.6​ 63.9​ 76.0​ 56.1​ DLT Ben Roberts 24​ 31%​ 57.4​ 55.1​ 29.1​ 63.1​ DRT D'Quan Douse 38​ 49%​ 56.5​ 55.2​ 70.2​ 59.3​ LCB Charles Brantley 62​ 81%​ 56.2​ 53.8​ 25.7​ 59.4​ 57.3​ WLB Jordan Hall 22​ 29%​ 55.8​ 58.9​ 74.3​ 62.0​ 54.3​ ROLB Anthony Jones 29​ 38%​ 55.1​ 52.9​ 76.4​ 60.5​ 60.0​ DLT Maverick Hansen 7​ 9%​ 54.9​ 56.9​ 69.7​ 58.1​ FS Armorion Smith 26​ 34%​ 54.0​ 67.3​ 50.7​ 48.5​ MLB Wayne Matthews III 25​ 32%​ 46.8​ 61.7​ 76.1​ 53.6​ 45.7​ DLE Ken Talley 21​ 27%​ 43.8​ 47.7​ 23.1​ 50.8​ 60.0​ DLE Avery Dunn 9​ 12%​ 41.2​ 42.7​ 17.6​ 57.8​ 60.0​ DRT Jalen Satchell 30​ 39%​ 38.3​ 34.9​ 54.5​ FS Malik Spencer 51​ 66%​ 37.2​ 55.8​ 46.7​ 37.6​

We'll check back in on these later in the week as they do change plus we'll have takeways on the advanced data tomorrow but here are the intial grades nonetheless.Important to note that PFF's grading scale is approximately the following;90+ - Elite80 to 89 - Great70 to 79 - Good60 to 69 - Average to Above Average50 - 59 - Below Average49 and below - PoorMICH STATE@OHIO STATE Offense Grades | Pro Football Focus